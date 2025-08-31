День знаний — 2025
Кабачковые шайбочки с сыром и чесноком! Универсальная закуска за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти хрустящие кабачковые шайбочки — идеальная закуска для тех, кто любит простые, но невероятно вкусные блюда. Они сочетают в себе нежность молодых кабачков, пикантность чеснока и аппетитную сырную корочку. Отличный вариант к мясу, рыбе или как самостоятельная вегетарианская закуска!

Для приготовления вам понадобится: 2 средних молодых кабачка, 100 граммов твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 столовые ложки майонеза или сметаны, соль и перец по вкусу, растительное масло для смазывания противня. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 сантиметра. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем.

Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте сыр, чеснок и майонез — у вас получится ароматная сырная паста. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Выложите кабачковые кружочки и сверху на каждый равномерно распределите сырную смесь. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Эти шайбочки хороши тем, что их можно разнообразить — добавить в сырную смесь мелко нарезанную ветчину, кукурузу или зелень. Они отлично сочетаются со свежими овощами и легкими салатами.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

