День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 13:15

Пирог с вареньем, который не течет: вкуснятина на песочном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту у вас получится вкуснейший песочный пирог с вареньем, который не течет при разрезе. Готовится он из бюджетных ингредиентов, а для начинки можно использовать даже засахарившееся варенье.

Секрет кроется в простом приеме: смешайте варенье с манной крупой или крахмалом (2 ст. л. на стакан варенья) и дайте постоять 15 минут — это гарантирует идеальную консистенцию. Для теста разотрите 200 г холодного сливочного масла с 180 г сахара, добавьте 1 яйцо, щепотку соли и постепенно введите 320 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Разделите тесто на две неравные части (2/3 и 1/3). Большую часть распределите по форме, сделав бортики, выложите подготовленную начинку. Из оставшегося теста скатайте жгутики и выложите решетку сверху. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Эта вкуснятина на песочном тесте прекрасно режется на аккуратные порции, не теряя формы, и станет идеальным дополнением к чаю с неповторимым вкусом детства.

Ранее стало известно, как приготовить творожный пирог с ягодами: богат белком и содержит всего 120 ккал.

пироги
варенье
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему дети идут в школу 1 сентября? История и традиции праздника
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.