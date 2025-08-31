Пирог с вареньем, который не течет: вкуснятина на песочном тесте

По этому рецепту у вас получится вкуснейший песочный пирог с вареньем, который не течет при разрезе. Готовится он из бюджетных ингредиентов, а для начинки можно использовать даже засахарившееся варенье.

Секрет кроется в простом приеме: смешайте варенье с манной крупой или крахмалом (2 ст. л. на стакан варенья) и дайте постоять 15 минут — это гарантирует идеальную консистенцию. Для теста разотрите 200 г холодного сливочного масла с 180 г сахара, добавьте 1 яйцо, щепотку соли и постепенно введите 320 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Разделите тесто на две неравные части (2/3 и 1/3). Большую часть распределите по форме, сделав бортики, выложите подготовленную начинку. Из оставшегося теста скатайте жгутики и выложите решетку сверху. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Эта вкуснятина на песочном тесте прекрасно режется на аккуратные порции, не теряя формы, и станет идеальным дополнением к чаю с неповторимым вкусом детства.

