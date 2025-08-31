День знаний — 2025
Кофейный пирог на кефире с насыщенным ароматом! Уютный, как в кофейне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кофейный пирог на кефире с насыщенным ароматом! Этот пирог — настоящая магия простых ингредиентов! Нежная текстура, глубокий кофейный аромат и идеальная сладость делают его идеальным спутником для вечернего чаепития. Дом наполняется уютом кофейни, а гости просят добавки.

Ингредиенты

  • Мука — 150 г
  • Сахар — 180 г
  • Масло сливочное — 150 г (размягченное)
  • Кефир — 100 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Кофе растворимый — 1 ст. л. с горкой
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Духовку разогрейте до 180 °C.Форму застелите пергаментом. В кефире размешайте кофе до полного растворения. Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую массу. Добавьте кофейный кефир, перемешайте.
  2. Введите размягченное масло, аккуратно вмешайте. Муку просейте с разрыхлителем и солью, добавьте к жидкой основе и перемешайте до однородности. Тесто выложите в форму, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут до сухой зубочистки. Дайте остыть в форме.

Подавайте, посыпав сахарной пудрой или полив глазурью. Идеально к чаю, кофе или молоку! Аромат стоит — словно в кофейне!

Ранее мы готовили итальянский пирог, который станет любимым! Рассыпчатое тесто с цитрусовыми нотами.

пироги
кофе
простой рецепт
десерты
