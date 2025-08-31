Кофейный пирог на кефире с насыщенным ароматом! Уютный, как в кофейне

Кофейный пирог на кефире с насыщенным ароматом! Этот пирог — настоящая магия простых ингредиентов! Нежная текстура, глубокий кофейный аромат и идеальная сладость делают его идеальным спутником для вечернего чаепития. Дом наполняется уютом кофейни, а гости просят добавки.

Ингредиенты

Мука — 150 г

Сахар — 180 г

Масло сливочное — 150 г (размягченное)

Кефир — 100 мл

Яйца — 2 шт.

Кофе растворимый — 1 ст. л. с горкой

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Приготовление

Духовку разогрейте до 180 °C.Форму застелите пергаментом. В кефире размешайте кофе до полного растворения. Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую массу. Добавьте кофейный кефир, перемешайте. Введите размягченное масло, аккуратно вмешайте. Муку просейте с разрыхлителем и солью, добавьте к жидкой основе и перемешайте до однородности. Тесто выложите в форму, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут до сухой зубочистки. Дайте остыть в форме.

Подавайте, посыпав сахарной пудрой или полив глазурью. Идеально к чаю, кофе или молоку! Аромат стоит — словно в кофейне!

