Кофейный пирог на кефире с насыщенным ароматом! Уютный, как в кофейне

Кофейный пирог на кефире с насыщенным ароматом! Этот пирог — настоящая магия простых ингредиентов! Нежная текстура, глубокий кофейный аромат и идеальная сладость делают его идеальным спутником для вечернего чаепития. Дом наполняется уютом кофейни, а гости просят добавки.
Ингредиенты
- Мука — 150 г
- Сахар — 180 г
- Масло сливочное — 150 г (размягченное)
- Кефир — 100 мл
- Яйца — 2 шт.
- Кофе растворимый — 1 ст. л. с горкой
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Приготовление
- Духовку разогрейте до 180 °C.Форму застелите пергаментом. В кефире размешайте кофе до полного растворения. Яйца взбейте с сахаром в пышную светлую массу. Добавьте кофейный кефир, перемешайте.
- Введите размягченное масло, аккуратно вмешайте. Муку просейте с разрыхлителем и солью, добавьте к жидкой основе и перемешайте до однородности. Тесто выложите в форму, разровняйте. Выпекайте 35–40 минут до сухой зубочистки. Дайте остыть в форме.
Подавайте, посыпав сахарной пудрой или полив глазурью. Идеально к чаю, кофе или молоку! Аромат стоит — словно в кофейне!
