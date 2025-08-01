Богат белком и содержит всего 120 ккал: творожный пирог с малиной

Богат белком и содержит всего 120 ккал: творожный пирог с малиной

Низкокалорийный творожный пирог с малиной — это нежный десерт с воздушной текстурой и ярким ягодным вкусом. Творожная основа дарит легкую кислинку, а малина добавляет природную сладость и аромат лета. Блюдо богато кальцием, белком и антиоксидантами, при этом содержит всего 120 ккал на 100 г.

Для основы смешайте 500 г обезжиренного творога, 2 яйца, 3 ст. л. овсяных отрубей и 1 ст. л. меда. Выложите массу в форму, сверху распределите 200 г свежей малины (можно замороженной). Выпекайте 30 минут при 180 °C, затем остудите в холодильнике 2 часа.

Такой пирог улучшает пищеварение благодаря клетчатке из отрубей, укрепляет кости за счет творога и повышает иммунитет благодаря витамину С из малины. Подавайте охлажденным — это идеальный полезный перекус или легкий ужин без угрызений совести.

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