Творожные крендели с сыром: от этой вкуснятины семью за уши не оттащить

Творожные крендели с сыром: от этой вкуснятины семью за уши не оттащить

Творожные крендели с сыром — это нежная выпечка с хрустящей золотистой корочкой и воздушной текстурой внутри. От этой вкуснятины семью за уши не оттащить!

Вкус кренделей — насыщенный сливочный, с пикантными нотками сыра и легкой кислинкой творога, идеально сбалансированный солью и специями.

Рецепт: смешайте 200 г творога, 100 г тертого сыра (чеддер или пармезан), 1 яйцо, 100 г размягченного сливочного масла, 250 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите гладкое тесто, раскатайте в пласт толщиной 1 см, нарежьте полосками и сформируйте крендели. Выпекайте 20 минут при 180 °C до румяности.

Подавайте теплыми — эти ароматные крендели с хрустящей корочкой и тягучей сырной ноткой станут хитом любого чаепития!

Ранее стало известно, как приготовить сырники по-аджарски с желтком сверху.