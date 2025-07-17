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17 июля 2025 в 05:32

Творожные крендели с сыром: от этой вкуснятины семью за уши не оттащить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные крендели с сыром — это нежная выпечка с хрустящей золотистой корочкой и воздушной текстурой внутри. От этой вкуснятины семью за уши не оттащить!

Вкус кренделей — насыщенный сливочный, с пикантными нотками сыра и легкой кислинкой творога, идеально сбалансированный солью и специями.

Рецепт: смешайте 200 г творога, 100 г тертого сыра (чеддер или пармезан), 1 яйцо, 100 г размягченного сливочного масла, 250 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите гладкое тесто, раскатайте в пласт толщиной 1 см, нарежьте полосками и сформируйте крендели. Выпекайте 20 минут при 180 °C до румяности.

Подавайте теплыми — эти ароматные крендели с хрустящей корочкой и тягучей сырной ноткой станут хитом любого чаепития!

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творог
рецепты
выпечка
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
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