Вместо обычных сырников готовлю по-аджарски: вкуснятина с творогом и яйцом

Вместо обычных сырников готовлю по-аджарски: вкуснятина с творогом и яйцом

Вместо обычных сырников готовлю по-аджарски. Это нежные творожные лепешки с хрустящей золотистой корочкой, увенчанные сочной яичницей-глазуньей, где желток превращается в натуральный соус.

Для теста смешайте 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара и щепотку соли. Сформируйте толстые лепешки, сделайте в центре углубление и обжарьте на сливочном масле 3 минуты. Затем влейте в каждое углубление по 1 яйцу, накройте крышкой и готовьте еще 4 минуты до готовности белка.

Готовые сырники посыпьте свежей зеленью и перцем — тающее творожное тесто, хрустящие края и шелковистый желток создают идеальный вкусовой баланс. Подавайте эту вкуснятину с творогом и яйцом сразу, пока желток остается жидким.

Ранее стало известно, как приготовить сырную лепешку по-турецки всего за 5 минут.