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07 июля 2025 в 08:00

Вместо обычных сырников готовлю по-аджарски: вкуснятина с творогом и яйцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо обычных сырников готовлю по-аджарски. Это нежные творожные лепешки с хрустящей золотистой корочкой, увенчанные сочной яичницей-глазуньей, где желток превращается в натуральный соус.

Для теста смешайте 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара и щепотку соли. Сформируйте толстые лепешки, сделайте в центре углубление и обжарьте на сливочном масле 3 минуты. Затем влейте в каждое углубление по 1 яйцу, накройте крышкой и готовьте еще 4 минуты до готовности белка.

Готовые сырники посыпьте свежей зеленью и перцем — тающее творожное тесто, хрустящие края и шелковистый желток создают идеальный вкусовой баланс. Подавайте эту вкуснятину с творогом и яйцом сразу, пока желток остается жидким.

Ранее стало известно, как приготовить сырную лепешку по-турецки всего за 5 минут.

сырники
рецепты
яйца
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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