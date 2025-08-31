День знаний — 2025
31 августа 2025 в 11:53

Только вкус и ничего лишнего — готовим балдежную шарлотку без масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто сказал, что вкусный пирог невозможен без масла и яиц? Постная шарлотка с яблоками и орехами рушит стереотипы. Она воздушная, ароматная и в меру сладкая. Сочная серединка и золотистая корочка покорят даже тех, кто обычно скептически относится к постной выпечке.

Смешайте 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 ч. л. соды, щепотку соли и горсть измельченных орехов. Влейте 1 стакан газированной воды с лимонным соком (или яблочного сока) и 1/3 стакана растительного масла. Замесите тесто, оно должно напоминать густую сметану. Нарежьте 2–3 яблока тонкими дольками, при желании присыпьте корицей. В форму, смазанную маслом, выложите яблоки и залейте тестом. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до румяной корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
рецепты
десерты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
