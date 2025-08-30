Творожный торт с бархатистым кремом: просто и не стыдно подать к столу

Этот нежный торт сочетает воздушные творожные коржи с бархатистым кремом — настоящее облако из молочных ноток с легкой кислинкой и ванильной сладостью.

Для коржей смешайте 500 г творога, 100 г сахара, 1 яйцо и 200 г муки до мягкого теста, разделите на 3 части, раскатайте в пласты и запекайте по 15 минут при 180 °C. Крем приготовьте из 400 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры и 1 пакетика ванильного сахара — взбейте до устойчивых пиков. Соберите торт, промазывая коржи кремом, украсьте свежими ягодами или фруктами.

После 4 часов пропитки в холодильнике коржи становятся особенно мягкими, а крем приобретает шелковистую текстуру. Этот творожный торт готовится просто, и его не стыдно подать к праздничному столу.

