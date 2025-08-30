День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 22:15

Творожный торт с бархатистым кремом: просто и не стыдно подать к столу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот нежный торт сочетает воздушные творожные коржи с бархатистым кремом — настоящее облако из молочных ноток с легкой кислинкой и ванильной сладостью.

Для коржей смешайте 500 г творога, 100 г сахара, 1 яйцо и 200 г муки до мягкого теста, разделите на 3 части, раскатайте в пласты и запекайте по 15 минут при 180 °C. Крем приготовьте из 400 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры и 1 пакетика ванильного сахара — взбейте до устойчивых пиков. Соберите торт, промазывая коржи кремом, украсьте свежими ягодами или фруктами.

После 4 часов пропитки в холодильнике коржи становятся особенно мягкими, а крем приобретает шелковистую текстуру. Этот творожный торт готовится просто, и его не стыдно подать к праздничному столу.

Ранее стало известно, как приготовить торт «Птичье молоко» по упрощенному рецепту.

торты
рецепты
творог
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждут мрачные дни»: хуситы пригрозили Израилю из-за гибели премьера Йемена
Беспилотник атаковал объект в Белгородской области
Японский министр отменил поездку в США из-за споров о рисе
В Госдуме потребовали проверить цены на цветы к 1 сентября
Под Тверью задержали полсотни польских байкеров-националистов
Три жителя приграничья пострадали из-за атак украинских дронов
В «Зените» выбрали нового председателя правления
«Спартак» добил «Сочи» на последних минутах
Альпинист оценил шансы Наговициной спуститься с пика Победы самостоятельно
Трамп намекнул на Нобелевскую премию и разозлил Индию
Под Новороссийском завершили ликвидацию последствий разлива нефти
Легендарный хоккеист провел прощальный матч
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Петербург открестился от «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.