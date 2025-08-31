День знаний — 2025
31 августа 2025 в 16:10

В ОДКБ жестко прошлись по НАТО

В ОДКБ заявили о высокой военной активности НАТО у границ Белоруссии и России

Андрей Сердюков Андрей Сердюков Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

НАТО проявляет высокую военную активность у границ России и Белоруссии, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков на церемонии открытия учений в Белоруссии, передает ТАСС. Он добавил, что крайне важно проводить совместные учения, чтобы избежать угроз.

Продолжается расширение военного присутствия Североатлантического альянса на восточном фланге, в том числе в непосредственной близости от границ Белоруссии и России, которое сопровождается беспрецедентной высокой военной активностью, — сказал Сердюков.

Учения ОДКБ проводят в Белоруссии с 31 августа по 6 сентября. В них принимают участие более 2000 военных, а также 450 единиц военной техники.

Ранее помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что у границ России растет активность военных кораблей и подлодок НАТО. По его словам, данное усиление военного присутствия на морских рубежах вызывает серьезную обеспокоенность Москвы из-за явно антироссийского характера действий Альянса.

