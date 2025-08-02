Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 августа 2025 в 22:31

Обалденный торт «Птичье молоко»: бюджетный и легкий рецепт вкуснятины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Птичье молоко» — это воздушное облако нежного суфле с бархатистым шоколадным покрытием, где тающая текстура сочетается с тонким ванильным ароматом. Рассказываем бюджетный и легкий рецепт этой вкуснятины.

Для основы смешайте 100 г растопленного сливочного масла, 1 ст. л. сахара и 150 г песочного печенья, раздробленного в крошку. Утрамбуйте в форму и охладите. Для суфле взбейте 3 яичных белка со щепоткой соли, постепенно добавляя 150 г сахара, затем аккуратно вмешайте 10 г растворенного желатина и 100 г сгущенки. Выложите массу на основу и уберите в холодильник на 2 часа. Для глазури растопите 100 г темного шоколада с 50 мл сливок, остудите и распределите по поверхности.

Торт получается невесомый, сливочно-молочный с легкой сладостью. Этот обалденный десерт содержит на 30% меньше калорий, чем классический рецепт.

Ранее стало известно, как приготовить торт «Трухлявый пень»: только бюджетные ингредиенты и ничего больше.

торты
рецепты
суфле
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали из-за пневмонии
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.