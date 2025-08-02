Обалденный торт «Птичье молоко»: бюджетный и легкий рецепт вкуснятины

Торт «Птичье молоко» — это воздушное облако нежного суфле с бархатистым шоколадным покрытием, где тающая текстура сочетается с тонким ванильным ароматом. Рассказываем бюджетный и легкий рецепт этой вкуснятины.

Для основы смешайте 100 г растопленного сливочного масла, 1 ст. л. сахара и 150 г песочного печенья, раздробленного в крошку. Утрамбуйте в форму и охладите. Для суфле взбейте 3 яичных белка со щепоткой соли, постепенно добавляя 150 г сахара, затем аккуратно вмешайте 10 г растворенного желатина и 100 г сгущенки. Выложите массу на основу и уберите в холодильник на 2 часа. Для глазури растопите 100 г темного шоколада с 50 мл сливок, остудите и распределите по поверхности.

Торт получается невесомый, сливочно-молочный с легкой сладостью. Этот обалденный десерт содержит на 30% меньше калорий, чем классический рецепт.

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