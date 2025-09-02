Россиянину грозит срок за отправку бронепанелей в Израиль Контрабандист из Ставропольского края пытался вывезти в Израиль бронепанели

Житель Ессентуков Ставропольского края попытался переслать в Израиль товары военного назначения, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления. В посылке находились грудная и спинная бронепанели, которые он пытался выдать за продукцию гражданского назначения.

Таможенники перехватили посылку и направили ее на экспертизу. Специалисты установили, что бронепанели относятся к военной продукции и для их вывоза за пределы России требуется лицензия. В отношении 22-летнего молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет и штраф до 1 млн рублей.

Ранее группа контрабандистов с Украины пыталась ввезти в Россию наркотики и психотропные вещества, спрятав их в посудомоечных машинах. Правоохранители изъяли свыше 135 килограммов запрещенных веществ. Задержанных украинцев по решению Перовского районного суда Москвы заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.