Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 20:57

«Коалиция желающих» готова дать Украине гарантии безопасности, но с нюансом

AFP: коалиция желающих предоставит Киеву гарантии безопасности при поддержке США

Страны ЕС из «коалиции желающих» готовы предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает агентство AFP со ссылкой на советника президента Франции Эммануэля Макрона. Однако, по его словам, Европа ожидает конкретной поддержки со стороны США.

Европейцы в четверг (4 сентября. — NEWS.ru) подтвердят в ходе совещания в Елисейском дворце и на видеоконференции, что они готовы предоставить гарантии безопасности Украине и отныне ждут конкретной поддержки американцев, — отметил источник.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейские страны не в состоянии предоставить Украине никаких реальных гарантий безопасности, поскольку им не хватает для этого нужных ресурсов. Она также затронула тему обучения военных: украинские офицеры делились опытом, рассказывая, что в процессе подготовки они сами обучали своих немецких или британских коллег, а не наоборот.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен между тем заявила, что ЕС активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины после завершения конфликта. Она добавила, что данные меры предусмотрены в рамках предоставления Киеву постконфликтных гарантий безопасности при поддержке США.

Украина
гарантии безопасности
Евросоюз
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил слова Фицо, сравнившего Евросоюз с «жабой на дне колодца»
Замерзнут без газа и света: как Словакия и РФ отомстят Украине за «Дружбу»
Readovka: москвич заявил об избиении сотрудниками посольства Узбекистана
Свекла в фольге с сыром дорблю и грецкими орехами
«Коалиция желающих» готова дать Украине гарантии безопасности, но с нюансом
Россиянину грозит срок за отправку бронепанелей в Израиль
В Анапе жители фиксируют большие выбросы мазута
Польша с $1 трлн ВВП заявила о праве на место в G20
НАБУ добралось до генерала СБУ и его квартиры в Киеве за $522 тысячи
В Херсонской области украинские дроны атаковали машину с чиновниками
Аналитик раскрыл возможную дату запуска «Силы Сибири — 2»
Запеченная свекла в фольге с медово-горчичной глазурью и тимьяном
Над Черным морем уничтожили два беспилотника
Заготовки из сливы на зиму: сладкий подарок себе и близким
Названо число остающихся в больницах после взрыва под Рязанью
Обида на Добронравова, бездетность, слова о патриотизме: как живет Дорогов
Россиянин напал на пенсионера и отнял его трость
Средняя зарплата россиян за год увеличилась на 14,5%
Украинские пограничники открыли огонь по беглецам
Взрывы прогремели в Киевской области
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.