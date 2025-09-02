«Коалиция желающих» готова дать Украине гарантии безопасности, но с нюансом

Страны ЕС из «коалиции желающих» готовы предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает агентство AFP со ссылкой на советника президента Франции Эммануэля Макрона. Однако, по его словам, Европа ожидает конкретной поддержки со стороны США.

Европейцы в четверг (4 сентября. — NEWS.ru) подтвердят в ходе совещания в Елисейском дворце и на видеоконференции, что они готовы предоставить гарантии безопасности Украине и отныне ждут конкретной поддержки американцев, — отметил источник.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейские страны не в состоянии предоставить Украине никаких реальных гарантий безопасности, поскольку им не хватает для этого нужных ресурсов. Она также затронула тему обучения военных: украинские офицеры делились опытом, рассказывая, что в процессе подготовки они сами обучали своих немецких или британских коллег, а не наоборот.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен между тем заявила, что ЕС активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины после завершения конфликта. Она добавила, что данные меры предусмотрены в рамках предоставления Киеву постконфликтных гарантий безопасности при поддержке США.