03 сентября 2025 в 09:54

Юрист встала на защиту москвича, которого не взяли на работу из-за голоса

Юрист Трофимова: работодатель обязан предоставить реальные причины отказа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работодатель обязан предоставить реальные причины отказа в трудоустройстве, заявила юрист Любава Трофимова. В разговоре с порталом «Страсти» эксперт подчеркнула, что ситуация, когда москвича не приняли на работу из-за голоса, является дискриминацией в области труда.

Работодатель обязан объяснить причины, и они должны быть реальными, а не «голос не тот». Если отказ мотивирован предрассудками, это нарушение. Кроме того, есть Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда, которая тоже подчеркивает равенство возможностей, — заявила она.

Ранее депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев выразил мнение, что для исключения возможности мигрантов устроиться в такси или курьером надо усилить ответственность работодателей. По его словам, для юридических лиц, которые оставляют лазейки для мигрантов-нарушителей, нужно ввести штрафы.

