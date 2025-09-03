Юрист встала на защиту москвича, которого не взяли на работу из-за голоса

Работодатель обязан предоставить реальные причины отказа в трудоустройстве, заявила юрист Любава Трофимова. В разговоре с порталом «Страсти» эксперт подчеркнула, что ситуация, когда москвича не приняли на работу из-за голоса, является дискриминацией в области труда.

Работодатель обязан объяснить причины, и они должны быть реальными, а не «голос не тот». Если отказ мотивирован предрассудками, это нарушение. Кроме того, есть Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда, которая тоже подчеркивает равенство возможностей, — заявила она.

