03 сентября 2025 в 09:29

Родственница Ким Чен Ына появилась на переговорах с Путиным

Сестра Ким Чен Ына принимает участие в переговорах с Путиным

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон присутствует на его переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Она занимает должность заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

Встреча глав государств проходит в Пекине, куда оба лидера прибыли для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Переговоры проходят в рамках дипломатической программы визита.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна оказать Москве любую необходимую помощь, назвав это братским долгом. Данное заявление прозвучало во время переговоров с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын также выразил благодарность российскому лидеру за высокую оценку роли солдат КНДР в освобождении Курской области.

До этого Путин отметил мужество и героизм северокорейских воинов, участвовавших в освобождении региона. Российский президент подчеркнул, что военные КНДР приняли участие в этих операциях по инициативе Ким Чен Ына.

Переговоры глав государств состоялись после торжественных мероприятий в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. Путин и Ким Чен Ын прибыли на переговоры в государственную резиденцию Дяоюйтай на одном автомобиле.

