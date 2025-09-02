Бабушка похитила ребенка из России и спрятала его в другой стране

Девочку из России насильно увезли в Грецию и спрятали от родителей, написала в своем Telegram-канале детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, ребенка похитила родная бабушка по линии отца.

Мишонова уточнила, что девочка проживала с родителями в Воронеже, однако в какой-то момент за внучкой приехала бабушка и вывезла ее за границу. Уже на территории Греции женщина подала заявление об отсутствии законного представителя рядом с несовершеннолетней. В результате мать ограничили в правах, а бабушку назначили опекуном.

По словам омбудсмена, ситуация осложняется тем, что бабушка ведет себя агрессивно, не позволяет общаться с девочкой ни маме, ни отцу. Кроме того, женщина постоянно переезжает вместе с внучкой. Греческие власти пока не выражают готовности содействовать возвращению ребенка в Россию. Дело взято на контроль в Центральном аппарате Уполномоченного при президенте по правам ребенка, подытожила она.

