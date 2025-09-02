Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:54

Бабушка похитила ребенка из России и спрятала его в другой стране

Бабушка насильно вывезла внучку в Грецию и лишила мать прав

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Девочку из России насильно увезли в Грецию и спрятали от родителей, написала в своем Telegram-канале детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, ребенка похитила родная бабушка по линии отца.

Мишонова уточнила, что девочка проживала с родителями в Воронеже, однако в какой-то момент за внучкой приехала бабушка и вывезла ее за границу. Уже на территории Греции женщина подала заявление об отсутствии законного представителя рядом с несовершеннолетней. В результате мать ограничили в правах, а бабушку назначили опекуном.

По словам омбудсмена, ситуация осложняется тем, что бабушка ведет себя агрессивно, не позволяет общаться с девочкой ни маме, ни отцу. Кроме того, женщина постоянно переезжает вместе с внучкой. Греческие власти пока не выражают готовности содействовать возвращению ребенка в Россию. Дело взято на контроль в Центральном аппарате Уполномоченного при президенте по правам ребенка, подытожила она.

Ранее в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области задержали 29-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в попытке похищения 11-летнего мальчика. Мужчина схватил ребенка за одежду и пытался силой отвести к припаркованному автомобилю. На помощь школьнику пришли очевидцы, которые отбили его и вызвали полицию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

дети
родственники
омбудсмены
опекуны
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатке прогнозируют активность афтершоков в течение года
Кулеба назвал предвыборным кошмаром размещение войск на Украине
Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.