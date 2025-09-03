Саммит ШОС — 2025
Создатель Су-25 умер на 92-м году жизни

Создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин умер на 92-м году жизни

Юрий Ивашечкин Юрий Ивашечкин Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин умер на 92-м году жизни, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Причина его смерти неизвестна.

Ивашечкин с 1980 по 1985 год был главным конструктором в Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) П. О. Сухого. Он участвовал в разработке такой техники, как Су-15, Су-25, Т-4. В 2000 году он стал первым главным конструктором самолета Sukhoi Superjet 100.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет. Речь идет об Ил-76МД-90А. По данным ведомства, прием самолета произошел в рамках поставок особо востребованных образцов вооружения и техники в войска. Воздушное судно представляет собой модернизированную версию Ил-76. В рамках изменений была исправлена силовая конструкция крыла.

До этого ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. В пресс-службе Ростеха сообщили, что их передала Объединенная авиастроительная корпорация. Исполнительный директор компании Олег Евтушенко заявил, что заводы РФ быстро производят самолеты в рамках гособоронзаказа.

