15 сентября 2025 в 16:15

Эксперт в области моды дал совет жене Трампа перед встречей с Карлом III

Доцент Лоранжер: на встречу с Карлом III Мелании Трамп не стоит надевать тиару

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эксперт в области моды доцент Дэвид Лоранжер порекомендовал Мелании Трамп перед ее визитом в Великобританию, где она и ее супруг Дональд Трамп будут приняты королем Карлом III и королевой Камиллой в Виндзорском замке, избегать элементов гардероба, которые могут затмить наряды монарших особ. В частности, он рекомендовал отказаться от тиары и других ярких украшений, которые могут составить конкуренцию королевским регалиям, передает Daily Mail.

Также эксперт предупредил, что следует избегать одежды с надписями и элементов, ассоциирующихся с британской культурой, таких как клетчатый узор тартан. Их использование может быть воспринято как культурная апроприация, считает он. Завершая свои рекомендации, Лоранжер подчеркнул важность выбора нарядов американских дизайнеров.

Ранее стало известно, что Великобритания организует масштабнейшую операцию по обеспечению безопасности со времен коронации Карла III в связи с предстоящим визитом президента США. Для защиты американского лидера будут привлечены все возможные силы, включая спецподразделения, воздушные беспилотники и подразделения конной полиции.

Мелания Трамп
мода
Великобритания
Карл III
