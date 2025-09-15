Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:13

Соседи Уильяма и Кейт Миддлтон устроили скандал из-за одного бренда

DM: соседи принца Уильяма и Кейт Миддлтон пожаловались на показ мод Burberry

Кейт Миддлтон и принц Уильям Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Соседи принца Уильяма и Кейт Миддлтон выразили недовольство британским брендом Burberry, который занял задний двор их дома для показа мод в рамках Лондонской недели моды, запланированного на конец сентября, сообщает The Daily Mail. Жители района, включая местную ассоциацию и верховного комиссара Великобритании в Индии, опасаются, что мероприятие вызовет рост трафика, шум и мусор.

В то же время представители Burberry заявили, что согласовали проведение шоу с королевским двором, говорится в материале. По их словам, они получили соответствующее разрешение.

Ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют сменить место жительства из-за ухудшения самочувствия герцогини. По данным издания, пара намерена переехать в особняк Форест-Лодж стоимостью $21 млн (более 1,6 млрд рублей) с восемью спальнями. Отмечается, что Кейт хочет избавиться от «плохих воспоминаний».

Также Миддлтон, пережившая рак, возобновила рабочие обязанности после летних каникул. 4 сентября она вместе с принцем Уильямом посетила Лондонский музей естествознания, где внимание публики привлекла заметная смена имиджа герцогини.

