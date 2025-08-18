Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 02:17

Российский регион оказался под угрозой воздушной атаки

Артамонов: на территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Режим воздушной опасности введен на всей территории Липецкой области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, жителям нужно соблюдать меры предосторожности.

Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Липецка, Липецкого МО, Грязинского МР, Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МР, — указал губернатор.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев информировал, что в результате авиаудара по региону пострадал один человек. Рабочий-путеец, получивший ранения во время обстрела, был доставлен в больницу. Инцидент также повлек повреждения инфраструктуры: разрушена линия электропередачи на железнодорожной станции, что привело к задержке ряда поездов.

По данным Минобороны России, в ночь на 17 августа средства противовоздушной обороны уничтожили почти 50 украинских беспилотников. Из них 16 сбили над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской, еще три — над Брянской и по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

атаки
Липецкая область
ВСУ
Игорь Артамонов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
