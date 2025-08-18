В двух российских аэропортах изменили режим работы Росавиация: аэропорты Тамбова и Пензы ввели ограничения на прием самолетов

В аэропортах Пензы и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании рейсов и следить за обновлениями официальных источников.

Аэропорты Пенза, Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал представитель Росавиации.

16 августа в аэропортах Астрахани и Волгограда также ввели временные ограничения на полеты. Как сообщила пресс-служба Росавиации, воздушные гавани временно прекратили прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные меры были приняты в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

14 августа в московских аэропортах также наблюдались сбои в расписании. В Шереметьево задержали вылет рейсов из шести городов, а также прибытие 72 рейсов, включая международные. В Домодедово зафиксировали задержки вылетов по шести направлениям.