Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 04:09

В двух российских аэропортах изменили режим работы

Росавиация: аэропорты Тамбова и Пензы ввели ограничения на прием самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Пензы и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании рейсов и следить за обновлениями официальных источников.

Аэропорты Пенза, Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал представитель Росавиации.

16 августа в аэропортах Астрахани и Волгограда также ввели временные ограничения на полеты. Как сообщила пресс-служба Росавиации, воздушные гавани временно прекратили прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные меры были приняты в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

14 августа в московских аэропортах также наблюдались сбои в расписании. В Шереметьево задержали вылет рейсов из шести городов, а также прибытие 72 рейсов, включая международные. В Домодедово зафиксировали задержки вылетов по шести направлениям.

самолеты
Росавиация
аэропорты
Тамбов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА
Турагент раскрыла, какие путевки нужно бронировать за несколько месяцев
Названо место, где прятался соучастник террористов «Крокуса»
В двух российских аэропортах изменили режим работы
«Росчерком пера»: девушка из ЛНР написала письмо Мелании Трамп
Жгучая боль, слабость, онемение: чем опасен остеохондроз, как избежать
Школьникам могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте
Депутат Рады объяснил, чего больше всего боится Зеленский в США
Раскрыты подробности падения статуи кота на ребенка в парке Саратова
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 августа, дожди в помощь
Губернатор российского региона предупредил жителей об опасности
«Стальной дикобраз»: фон дер Ляйен о важности гарантий безопасности для ЕС
Еще один регион России могут атаковать украинские дроны
Уиткофф заявил о готовности России сделать пару уступок Украине
Трамп сделал заявление о Белоруссии после беседы с Лукашенко
Российский регион оказался под угрозой воздушной атаки
В Израиле прошли массовые митинги с требованием освободить заложников
Россия пригласила Боливию наблюдать за выборами в 2026 году
Россиянка Кудерметова уступила итальянке в теннисном турнире WTA
Ульянов указал на ошибку Запада в вопросе гарантий безпасности
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.