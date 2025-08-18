Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 02:29

Еще один регион России могут атаковать украинские дроны

Владимиров: в Ставропольском крае ввели беспилотную опасность

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров. Он призвал жителей следить за официальной информацией по этому поводу.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», — написал Владимиров.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

До этого в военном ведомстве передавали, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне военной операции на Украине. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, в МО РФ отчитались, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены 15 августа в период с 11:00 до 14:00 мск.

атаки
ВСУ
БПЛА
Ставрополь
