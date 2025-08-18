Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ульянов указал на ошибку Запада в вопросе гарантий безпасности

Ульянов: Россия имеет право на гарантии безопасности Запада наравне с Украиной

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Запад должен предоставить России такие же надежные гарантии безопасности, как и Украине, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. По его словам, Россия имеет на это полное право.

Многие лидеры стран ЕС подчеркивают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины. Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности, — констатировал он.

Ульянов добавил, что эти гарантии должны быть «гораздо более надежными, чем пресловутые обещания» о нерасширении НАТО на восток. Запад делает большую ошибку, когда не рассматривает этот шаг в отношении России, подытожил он.

Ранее источники сообщили, что в рамках обсуждений будущих гарантий безопасности для Киева Вашингтон исключил вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Американская сторона готова предложить поддержку в других формах, однако перспектива интеграции в НАТО не рассматривается.

Кроме того, по информации источников, США уже ведут переговоры с Украиной о гарантиях безопасности — процесс стартовал еще на прошлой неделе. В диалоге со стороны Вашингтона участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, Украину представляет глава офиса президента Андрей Ермак.

