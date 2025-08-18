Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Росчерком пера»: девушка из ЛНР написала письмо Мелании Трамп

Девушка из ЛНР в письме Мелании Трамп обвинила Зеленского в гибели детей

Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала письмо первой леди США Мелании Трамп, передает РИА Новости. В послании девушка указала, что в гибели детей виноват президент Украины Владимир Зеленский, который «росчерком пера» мог бы остановить кровопролитие.

Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!написала девушка.

Автор выразила надежду, что первая леди США, борющаяся за право детей на мирную жизнь, поймет ее. Савенкова добавила, что в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям, чьи жизни оборвались из-за украинских обстрелов.

Ранее сообщалось, что первая леди США в своем письме призвала Путина к защите детей. В послании говорится, что глава государства может сделать это «одним росчерком пера». Мелания отметила, что необходимость защищать детей куда важнее любых разногласий.

Тем временем военный корреспондент Александр Коц заявил, что первая леди США «ошиблась адресатом», когда направила президенту России Путину письмо о детях. Он напомнил, что «Аллея Ангелов» в Донбассе расширялась с 2014 года.

