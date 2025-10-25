Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:03

Собянин: Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск в 2026 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, строители намерены привести в порядок более 130 километров инженерных сетей в обоих городах, свыше 350 тысяч квадратных метров дорог и более 40 зданий.

Планы на 2026 год: продолжаем восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. <…> Помогаем городам-побратимам с 2022 года, чтобы их жители, несмотря ни на что, спали в теплых домах, продолжали учиться, получать медицинскую помощь, работать, — написал Собянин.

Он подчеркнул, что московские коммунальщики работают в Луганске и Донецке круглый год. Аварийно-восстановительные бригады помогают устранять порывы на инженерных сетях и готовиться к отопительному сезону.

Ранее Собянин сообщал, что около 1,3 трлн рублей выделят на развитие транспорта Москвы в 2026 году. Он отметил, что ключевая задача городского правительства — создание самой удобной для москвичей транспортной системы. Мэр поделился, что в ближайшие три года планируется открыть 13 станций метро.

