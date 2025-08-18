Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 03:27

Депутат Рады объяснил, чего больше всего боится Зеленский в США

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский боится ареста в США из-за условий Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что его могут арестовать в США, если он не примет условия мира президента Штатов Дональда Трампа, заявил депутат Рады Артем Дмитрук. По его мнению, тогда политика может ждать длительное тюремное заключение.

Зеленский окружил себя «желающими» не только потому, что сам не способен принимать решения. Главная причина в другом: в США его могут арестовать (если он не пойдет на сделку) на законных основаниях и сразу предъявить несколько пожизненных сроков, — пояснил он.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может отправиться в США 18 августа, чтобы поддержать Зеленского во время его переговоров с главой США. Европейские лидеры опасаются, что встреча повторит напряженный сценарий февраля, когда в Овальном кабинете Трамп фактически «выгнал» украинского президента.

Кроме того, по мнению профессора МГИМО Дмитрия Саймса, после саммита на Аляске Зеленский рискует утратить власть. По его оценкам, без поддержки США президенту Украины станет сложно удержаться у руля — особенно если Европа проявит колебания.

Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
аресты
