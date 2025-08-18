Майданов: Европа будет грызть Трампу макушку после саммита с Путиным

Во время успешного саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа весь мир увидел, что изолировать РФ невозможно, заявил журналистам депутат Денис Майданов во время традиционной Регаты Radio Monte Carlo. По его словам, теперь Европа будет американскому лидеру «грызть макушку», но Трамп — крепкий политик и выполнит договоренности, заключенные в Анкоридже.

Саммит показал, кто в этом мире имеет право решать и договариваться о будущим. Это прежде всего гений нашего президента, настоящее чувство выдержки. Я называю его гениальным тактиком и шахматистом. Все ждут от него каких-то эмоциональных и импульсивных решений. Владимир Владимирович всегда держит качественную паузу и потом спокойно и уверенно двигается сам, ведет за собой страну к необходимым целям, — отметил Майданов.

Депутат добавил, что Россия стремится к миру, однако главная цель — обезопасить будущее жителей страны надолго. Путин не допустит в этом вопросе никаких «странных компромиссов», уверен Майданов.

Ранее эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева обратила внимание, что Дональд Трамп не смог применить на Владимире Путине свой трюк со скандальным рукопожатием, при котором он резко дергает руку собеседника на себя. По ее словам, на Аляске наблюдалась иная ситуация, Трамп скорее нервничал, а Путин, наоборот, был в приподнятом настроении.