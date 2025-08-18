Губернатор российского региона предупредил жителей об опасности

В Пензенской области власти объявили угрозу возможной атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. Он предупредил, что мобильный интернет может работать с перебоями.

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Телефон экстренных служб —112, — подчеркнул Мельниченко.

Ранее в Минобороны России информировали, что утром 16 августа средства ПВО отразили атаку на Белгородскую область, сбив шесть украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что попытка удара со стороны ВСУ была зафиксирована в промежутке с 07:00 до 09:30 по московскому времени.

До этого в военном ведомстве заявили, что в ночь на 16 августа средства ПВО уничтожили почти 30 украинских беспилотников в воздушном пространстве России. Удары пришлись на шесть регионов страны, а часть дронов была сбита над акваторией Азовского моря.

Тем временем силы ПВО в ночь на 16 августа сбили 29 беспилотников ВСУ. 10 дронов удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, девять – над Ставропольским краем, четыре – над Курской областью.