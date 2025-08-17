Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 21:02

Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский вылетел в США на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. По его словам, самолет из Великобритании прибудет в Штаты примерно через шесть с половиной часов.

Президентский самолет уже в воздухе и направляется в Вашингтон. Где-то через 6,5 часа будет там, — написал Железняк.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что Зеленский снова может оказаться в политической засаде на встрече с Трампом в Белом доме и он понимает это. По их мнению, украинский президент вынужден изображать добровольного участника переговоров, а воспоминания о февральской перепалке с Трампом будут тяжелым фоном для него на новых переговорах.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание, что Зеленский после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал более корректно обозначать Россию в официальных заявлениях — с заглавной буквы. Он назвал главу Украины «обучаемым агентом».

Украина
Владимир Зеленский
вылет
самолет
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невероятно вкусно! Маринованные зеленые помидоры с перцем и морковью
В Европе заявили о планах ввести войска на Украину
«Ростов» проиграл «Рубину» из-за меткого удара Кабутова
Известного хоккеиста внесли в Книгу рекордов России
ЦСКА разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Захарова уличила Макрона во вранье о России
ЦАХАЛ сообщил об авиаударе по району больницы в секторе Газа
В Белоруссии рассказали об интересах Запада по остановке боев на Украине
Киркоров впервые показал ожоги после инцидента на концерте в Петербурге
Захарова предупредила об угрозе для переезжающих во Францию ученых из РФ
Стало известно, что произошло с охранником Трампа в ходе саммита на Аляске
Зеленский согласился обсуждать вопрос территорий, но с условием
Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом
В сирийском Алеппо прогремел взрыв
«Один автомат на двоих»: раскрыто тяжелое положение ВСУ в Запорожье
Невеста и любовница отстояли жизнь возлюбленного через суд
Педофил надругался над семилетней девочкой и скрылся
Фаршированные баклажаны за 35 минут: идеальный рецепт к праздничному столу
«Саботажников» из Британии и ЕС призвали не мешать миру на Украине
Назван идеальный возраст для успешного поиска работы
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.