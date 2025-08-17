Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский вылетел в США на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. По его словам, самолет из Великобритании прибудет в Штаты примерно через шесть с половиной часов.

Президентский самолет уже в воздухе и направляется в Вашингтон. Где-то через 6,5 часа будет там, — написал Железняк.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что Зеленский снова может оказаться в политической засаде на встрече с Трампом в Белом доме и он понимает это. По их мнению, украинский президент вынужден изображать добровольного участника переговоров, а воспоминания о февральской перепалке с Трампом будут тяжелым фоном для него на новых переговорах.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание, что Зеленский после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал более корректно обозначать Россию в официальных заявлениях — с заглавной буквы. Он назвал главу Украины «обучаемым агентом».