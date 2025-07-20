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20 июля 2025 в 13:55

«Набрался терпения»: представитель Росавиации рассказал об ожидании вылета

Спикер Росавиации Кореняко заявил, что ждет в самолете уже несколько часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за ограничений в аэропортах спикер Росавиации Артем Кореняко находится в самолете уже несколько часов. В своем Telegram-канале он сообщил, «что безопасность полетов — это главный приоритет».

Так же, как и многие сейчас, нахожусь уже несколько часов в самолете. <..> Так же, как и многие, лично переживаю за текущую обстановку, но понимаю, что безопасность полетов — это главный, ключевой приоритет. Поэтому набрался терпения, жду вылета, — рассказал он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов ранее предложил компенсировать пассажирам убытки из-за массовых отмен авиарейсов, вызванных угрозами атак дронов. Парламентарий подчеркнул, что государство должно брать на себя ответственность за форс-мажорные обстоятельства.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, в свою очередь, заявил, что ситуации, когда родителям с детьми приходится спать на полу аэропортов из-за задержек рейсов, являются недопустимыми. Он призвал предоставлять всем таким пассажирам гостиничные номера.

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