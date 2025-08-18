Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 02:23

Трамп сделал заявление о Белоруссии после беседы с Лукашенко

Трамп выразил надежду, что в Белоруссии будут освобождены 1,3 тысячи человек

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек. Политик также назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко сильным лидером.

Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены, — подчеркнул американский лидер в публикации.

К посту Трамп прикрепил комментарий другого пользователя. Там было сказано, что Лукашенко обсуждает с Трампом освобождение 1300 заключенных.

Ранее в ходе телефонной беседы 15 августа Александр Лукашенко проинформировал американского лидера о продолжающейся работе по освобождению заключенных. Политики обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

До этого, со слов Трампа, Лукашенко отметил конструктивную позицию российского президента Владимира Путина в вопросах урегулирования украинского кризиса. Белорусский лидер в разговоре с главой Белого дома положительно оценил результаты российско-американского саммита на Аляске, подчеркнув при этом свое уважительное отношение к США.

Александр Лукашенко
Дональд Трамп
заключенные
Белоруссия
