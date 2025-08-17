Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:03

Путин и Лукашенко поговорили после исторических событий

Лукашенко поделился с Путиным деталями разговора с Трампом 15 августа

Владимир Путин и Александр Лукашенко Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу о результатах недавних переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Анкоридже. Белорусский лидер также поделился подробностями своего телефонного разговора с Трампом, состоявшегося 15 августа.

Помимо этого, лидер бывшей советской республики положительно оценил действия Москвы. Он приветствовал усилия РФ по мирному разрешению украинского кризиса.

Ранее в ходе телефонной беседы 15 августа Александр Лукашенко проинформировал американского лидера о продолжающейся работе по освобождению заключенных. Политики обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

До этого, со слов Трампа, Лукашенко отметил конструктивную позицию российского президента Владимира Путина в вопросах урегулирования украинского кризиса. Белорусский лидер в разговоре с главой Белого дома положительно оценил результаты российско-американского саммита на Аляске, подчеркнув при этом свое уважительное отношение к США.

