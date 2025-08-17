Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук может подписать соглашение об урегулировании конфликта с Россией вместо президента Украины Владимира Зеленского, чьи полномочия уже истекли, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. Как он отметил, из-за нелегитимности Зеленского какие-либо документы от лица Украины должно завизировать уполномоченное лицо.

На мой взгляд, и полномочия его (Зеленского. ― NEWS.ru) давно истекли, превратив в военного диктатора, и завизировать документы от имени украинского народа вполне может и кто-то другой. Есть законно избранная Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук, есть генералы ВСУ, наконец. Капитуляцию Германии в 1945 году, напомню, подписывал вовсе не Гитлер, а представители вермахта, ― объяснил Журавлев.

При этом, по словам Журавлева, в США Зеленского признают легитимным главой государства. Именно поэтому американский лидер Дональд Трамп заявил, что на текущем этапе вероятность заключения сделки зависит от Зеленского, добавил Журавлев.

Можно много говорить о зависимости и колониальном управлении Запада, но вообще-то де-юре Украина все еще суверенное государство, член ООН, и весьма странно было бы, если Трамп будет раздавать ее территории. В США считают Зеленского легитимным правителем и уверены, что именно он должен подписать соответствующие соглашения, ― резюмировал Журавлев.

Ранее британская газета The Times заявила, что Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения, если тот откажется принимать договоренности, которые были достигнуты во время саммита на Аляске. По ее данным, под условиями подразумеваются запрет на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, а также отставка Зеленского.