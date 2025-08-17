Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 17:18

Трамп надеется, что Белоруссия скоро освободит 1,3 тысячи человек

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек. Он также назвал главу республики Александра Лукашенко сильным лидером. Кроме того, Трамп поблагодарил правительство Белоруссии.

Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1,3 тысячи человек тоже скоро будут освобождены! — написал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп назвал конфликт на Украине «тупой войной» его предшественника на посту президента США Джо Байдена. По его мнению, боевые действия никогда не должны были начаться. Трамп также назвал отличным саммит на Аляске, участие в котором принял президент России Владимир Путин.

До этого Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу о результатах переговоров с Трампом. Белорусский лидер также поделился подробностями своей беседы с хозяином Белого дома, состоявшейся 15 августа.

