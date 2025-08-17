Зеленскому дали важный совет перед встречей с Трампом Профессор Ниланд посоветовал Зеленскому взвешивать слова на встрече с Трампом

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует взвешивать свои слова во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, заявил историк и профессор американского Университета Назарета Тимоти Ниланд. По его словам, которые приводит РИА Новости, иначе Киев могут исключить из переговорного процесса.

Зеленский многое сделал, чтобы преодолеть разногласия с Трампом. Ему придется взвешивать свои слова в адрес президента США, чтобы Украина осталась участником мирных переговоров, — отметил Ниланд.

Профессор полагает, что во время встречи, запланированной на 18 августа, Трамп будет оказывать давление на Зеленского. Цель американского лидера, по его мнению, чтобы украинский лидер согласился или создал впечатление, что поддерживает любой исход, который был согласован с президентом России Владимиром Путиным во время саммита на Аляске.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует сначала встретиться лично с украинским лидером Владимиром Зеленским, а уже затем провести переговоры с представителями Евросоюза. Программа предусматривает отдельную встречу с главой Украины, после чего к обсуждению присоединятся политики ЕС.