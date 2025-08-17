Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 18:36

Зеленскому дали важный совет перед встречей с Трампом

Профессор Ниланд посоветовал Зеленскому взвешивать слова на встрече с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Shutterstock/FOTODOM

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует взвешивать свои слова во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, заявил историк и профессор американского Университета Назарета Тимоти Ниланд. По его словам, которые приводит РИА Новости, иначе Киев могут исключить из переговорного процесса.

Зеленский многое сделал, чтобы преодолеть разногласия с Трампом. Ему придется взвешивать свои слова в адрес президента США, чтобы Украина осталась участником мирных переговоров, — отметил Ниланд.

Профессор полагает, что во время встречи, запланированной на 18 августа, Трамп будет оказывать давление на Зеленского. Цель американского лидера, по его мнению, чтобы украинский лидер согласился или создал впечатление, что поддерживает любой исход, который был согласован с президентом России Владимиром Путиным во время саммита на Аляске.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует сначала встретиться лично с украинским лидером Владимиром Зеленским, а уже затем провести переговоры с представителями Евросоюза. Программа предусматривает отдельную встречу с главой Украины, после чего к обсуждению присоединятся политики ЕС.

США
профессоры
советы
Владимир Зеленский
встречи лидеров
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдепе США раскрыли, кто будет принимать решение по миру на Украине
Работодателям готовят налоговые льготы при софинансировании ПДС
Звезда «Супермена» и «Звездных войн» умер в возрасте 87 лет
9 рецептов грушевого варенья на зиму: от классики до неожиданных сочетаний
На Западе заметили прием Путина на Аляске, который застал Трампа врасплох
Рубио назвал ключевой элемент гарантий безопасности для Украины
Валерий Леонтьев вернулся в Россию и попал на видео
Названы регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной
В России появится софинансирование детских счетов, открытых в рамках ПДС
Рубио высказался об ожиданиях США по Украине на переговорах Путина и Трампа
В США рассказали подробности грядущих гарантий Киеву
«Встретиться тяжело»: боец раскрыл неприглядную правду о наемниках ВСУ
Рубио ответил, собираются ли союзники защищать Зеленского от унижения
В Киеве заметили смену риторики Зеленского о России после саммита на Аляске
Буйный мужчина ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Трампом
Арестович назвал месяц, когда Украина войдет в «красную зону»
Несколько человек устроили стрельбу в ресторане и убили троих посетителей
Новые мусорные баки исчезли сразу после приезда главы региона
В НАПФ назвали риски для инвестирования пенсионных накоплений россиян
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.