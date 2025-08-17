Трамп поставил важное условие по переговорам с Зеленским и лидерами ЕС

Американский президент Дональд Трамп планирует сначала встретиться лично с украинским лидером Владимиром Зеленским, а уже затем провести переговоры с представителями Евросоюза, сообщило издание Bild, ссылаясь на источники в правительстве. По данным газеты, программа предусматривает отдельную встречу с главой Украины, после чего к обсуждению присоединятся политики ЕС.

Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к нему присоединятся сопровождающие его ведущие политики ЕС. В программе — рабочий ужин и многочасовая дискуссия в расширенном составе, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует принять участие во встрече между Трампом и Зеленским, которая назначена на понедельник, 18 августа. Она подчеркнула, что решение присоединиться к переговорам было принято по просьбе украинского президента.

Кроме того, стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может поехать в США 18 августа, чтобы поддержать президента Украины на переговорах с главой Белого дома. Европейские лидеры опасаются, что подобная встреча повторит напряженный сценарий февраля, когда на встрече в Овальном кабинете Трамп фактически выставил Зеленского.