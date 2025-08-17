Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:47

«Тупая война Байдена»: Трамп набросился на экс-главу США из-за Украины

Трамп назвал кризис на Украине тупой войной Байдена

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/CNP/Global Look Press

Украинский кризис является «тупой войной» экс-президента США Джо Байдена, которая никогда не должна была произойти, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети The Truth Social. По его словам, у него состоялась отличная встреча с главой России Владимиром Путиным на Аляске по поводу ситуации на Украине.

Невероятно, как фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они начали писать или говорить обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу тупой войны Байдена, войны, которой никогда не должно было случиться!!! — написал глава Белого дома.

Ранее Трамп охарактеризовал переговоры с Путиным в Анкоридже как проведенные «замечательно и крайне успешно». Также он положительно оценил телефонную беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров после саммита.

Кроме того, украинские высокопоставленные чиновники резко отреагировали на итоги саммита на Аляске. В Киеве считают, что стремление Трампа к быстрой договоренности фактически обернулось «ударом в спину» для Украины.

