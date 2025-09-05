Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:34

Трутнев оценил вероятность сотрудничества России с США на Аляске

Трутнев: возможное сотрудничество России с США на Аляске не несет ничего плохого

Юрий Трутнев Юрий Трутнев Фото: Александра Терлецкая/Росконгрес

Перспективы сотрудничества России с США на Аляске не несут в себе ничего плохого, заявил на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, международное сотрудничество всегда лучше, и дружить с другими странами выгодно, сообщает РИА Новости.

Если рассуждать с бытовой точки зрения, то, конечно, если наша страна будет сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе в сфере недропользования, то это хорошо, ничего плохого в этом нет. Вообще любое сотрудничество международное — это точно лучше <…> Лучше дружить, — сказал Трутнев.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия готова возобновить торговые и экономические отношения с США. По его словам, это возможно только при условии взаимовыгодного сотрудничества, без ущерба текущим партнерам страны. Торговля между Соединенными Штатами и Россией «всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной». Ее восстановление не будет происходить за счет третьих стран. Оно должно пройти по системе win-win, «когда выиграют все», заключил он.

Юрий Трутнев
Россия
США
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские в Чите задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.