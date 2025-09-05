Трутнев оценил вероятность сотрудничества России с США на Аляске Трутнев: возможное сотрудничество России с США на Аляске не несет ничего плохого

Перспективы сотрудничества России с США на Аляске не несут в себе ничего плохого, заявил на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, международное сотрудничество всегда лучше, и дружить с другими странами выгодно, сообщает РИА Новости.

Если рассуждать с бытовой точки зрения, то, конечно, если наша страна будет сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе в сфере недропользования, то это хорошо, ничего плохого в этом нет. Вообще любое сотрудничество международное — это точно лучше <…> Лучше дружить, — сказал Трутнев.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия готова возобновить торговые и экономические отношения с США. По его словам, это возможно только при условии взаимовыгодного сотрудничества, без ущерба текущим партнерам страны. Торговля между Соединенными Штатами и Россией «всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной». Ее восстановление не будет происходить за счет третьих стран. Оно должно пройти по системе win-win, «когда выиграют все», заключил он.