Уиткофф заявил об отсутствии необходимости в прекращении огня на Украине

В данный момент вопрос прекращения огня на Украине не является актуальным, заявил в эфире CNN спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По его словам, переговоры уже перешли в фазу обсуждения комплексного мирного соглашения, что делает временные меры излишними.

Прекращение огня — это, вообще говоря, условие, предваряющее мирную сделку. Президент [США Дональд Трамп] всегда говорил о прекращении огня в этом смысле, но он добился многих побед на встрече [с президентом России Владимиром Путиным] и понял, что мы могли бы говорить о мирной сделке. Главная цель — мирная сделка, — сказал Уиткофф.

Отвечая на вопрос о результатах российско-американского саммита на Аляске, Уиткофф отметил, что Вашингтон не рассматривает отсутствие договоренности о прекращении огня как неудачу. По его словам, стороны достигли прогресса в обсуждении более важных и долгосрочных вопросов урегулирования конфликта.

Ранее спецпосланник президента США опроверг возможность привлечения НАТО к обеспечению безопасности Украины. Он пояснил, что этот вопрос уже был решен во время переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске, где лидеры двух стран согласовали альтернативные гарантии для Киева.