17 августа 2025 в 18:26

Премьер Японии выразил раскаяние в годовщину Второй мировой войны

Сигэру Исиба Сигэру Исиба Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не принес официальных извинений за действия страны во Второй мировой войне в годовщину капитуляции 1945 года, сообщает Telegram-канал русской редакции Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Отмечается, что такое решение нарушило десятилетнюю традицию выражения правительством глубокого раскаяния.

В публикации отмечается, что текущая политика Токио демонстрирует отход от послевоенного пацифизма. Журналисты обратили внимание на значительные изменения в политике страны: планируется увеличение военных расходов до 2% ВВП к 2027 году и смягчение ограничений на экспорт оружия. Эти шаги свидетельствуют о кардинальном пересмотре Японией своего подхода к вопросам безопасности.

Ранее Исиба заявлял, что японцам необходимо запечатлеть раскаяние и горькие уроки войны в своем сердце, чтобы страна больше не повторила ошибок в выборе пути. Он напомнил, что с окончания конфликта прошло 80 лет и большинство жителей страны уже не знают, с чем пришлось столкнуться предыдущим поколениям.

Япония
премьер-министры
традиции
извинения
отказы
