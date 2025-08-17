Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не принес официальных извинений за действия страны во Второй мировой войне в годовщину капитуляции 1945 года, сообщает Telegram-канал русской редакции Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Отмечается, что такое решение нарушило десятилетнюю традицию выражения правительством глубокого раскаяния.

В публикации отмечается, что текущая политика Токио демонстрирует отход от послевоенного пацифизма. Журналисты обратили внимание на значительные изменения в политике страны: планируется увеличение военных расходов до 2% ВВП к 2027 году и смягчение ограничений на экспорт оружия. Эти шаги свидетельствуют о кардинальном пересмотре Японией своего подхода к вопросам безопасности.

Ранее Исиба заявлял, что японцам необходимо запечатлеть раскаяние и горькие уроки войны в своем сердце, чтобы страна больше не повторила ошибок в выборе пути. Он напомнил, что с окончания конфликта прошло 80 лет и большинство жителей страны уже не знают, с чем пришлось столкнуться предыдущим поколениям.