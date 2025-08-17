Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 17:59

На видео с выступления Путина на Аляске заметили необычную деталь

Путин отказался от части заготовленной речи во время выступления на Аляске

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Булкин/ТАСС

Президент России Владимир Путин отказался от части заготовленной речи во время выступления на саммите с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. На видео, показанном журналистом «России 1» Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин», видно, как российский лидер по ходу выступления отложил в сторону несколько листов с заметками.

На кадрах видно, что это произошло в момент, когда Путин призывал Киев и европейские столицы отказаться от попыток с помощью провокаций сорвать намечающийся прогресс в урегулировании конфликта. После этого глава государства перелистнул сразу четыре листа с текстом, перейдя к блоку после них, и рассказал о росте двустороннего товарооборота России и США после прихода к власти Дональда Трампа.

Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал речь Путина на Аляске и пришел к выводу, что президент России был воодушевлен и расслаблен. По его мнению, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
речь
текст
саммиты
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдепе США раскрыли, кто будет принимать решение по миру на Украине
Работодателям готовят налоговые льготы при софинансировании ПДС
Звезда «Супермена» и «Звездных войн» умер в возрасте 87 лет
9 рецептов грушевого варенья на зиму: от классики до неожиданных сочетаний
На Западе заметили прием Путина на Аляске, который застал Трампа врасплох
Рубио назвал ключевой элемент гарантий безопасности для Украины
Валерий Леонтьев вернулся в Россию и попал на видео
Названы регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной
В России появится софинансирование детских счетов, открытых в рамках ПДС
Рубио высказался об ожиданиях США по Украине на переговорах Путина и Трампа
В США рассказали подробности грядущих гарантий Киеву
«Встретиться тяжело»: боец раскрыл неприглядную правду о наемниках ВСУ
Рубио ответил, собираются ли союзники защищать Зеленского от унижения
В Киеве заметили смену риторики Зеленского о России после саммита на Аляске
Буйный мужчина ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Трампом
Арестович назвал месяц, когда Украина войдет в «красную зону»
Несколько человек устроили стрельбу в ресторане и убили троих посетителей
Новые мусорные баки исчезли сразу после приезда главы региона
В НАПФ назвали риски для инвестирования пенсионных накоплений россиян
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.