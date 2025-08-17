На видео с выступления Путина на Аляске заметили необычную деталь

Президент России Владимир Путин отказался от части заготовленной речи во время выступления на саммите с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. На видео, показанном журналистом «России 1» Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин», видно, как российский лидер по ходу выступления отложил в сторону несколько листов с заметками.
На кадрах видно, что это произошло в момент, когда Путин призывал Киев и европейские столицы отказаться от попыток с помощью провокаций сорвать намечающийся прогресс в урегулировании конфликта. После этого глава государства перелистнул сразу четыре листа с текстом, перейдя к блоку после них, и рассказал о росте двустороннего товарооборота России и США после прихода к власти Дональда Трампа.
Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал речь Путина на Аляске и пришел к выводу, что президент России был воодушевлен и расслаблен. По его мнению, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.