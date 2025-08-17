На видео с выступления Путина на Аляске заметили необычную деталь Путин отказался от части заготовленной речи во время выступления на Аляске

Президент России Владимир Путин отказался от части заготовленной речи во время выступления на саммите с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. На видео, показанном журналистом «России 1» Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин», видно, как российский лидер по ходу выступления отложил в сторону несколько листов с заметками.

На кадрах видно, что это произошло в момент, когда Путин призывал Киев и европейские столицы отказаться от попыток с помощью провокаций сорвать намечающийся прогресс в урегулировании конфликта. После этого глава государства перелистнул сразу четыре листа с текстом, перейдя к блоку после них, и рассказал о росте двустороннего товарооборота России и США после прихода к власти Дональда Трампа.

Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал речь Путина на Аляске и пришел к выводу, что президент России был воодушевлен и расслаблен. По его мнению, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.