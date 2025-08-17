Израильские «Колесницы Гидеона» намереваются уничтожить ХАМАС В ЦАХАЛ анонсировали переход к следующему этапу операции в Газе

Израильская армия готовится к новому этапу боевых действий в секторе Газа, сообщил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир. Он также сказал о выполнении основных задач операции «Колесницы Гидеона». Однако израильская армия продолжит наносить удары по палестинскому движению ХАМАС.

Операция «Колесницы Гидеона» достигла своих целей. ХАМАС уже не обладает теми возможностями, которые были до операции, мы нанесли сокрушительный удар. Вскоре мы перейдем к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжим наращивать удары по ХАМАС в городе Газа, — сказал военачальник.

Ранее глава датского правительства Метте Фредериксен резко раскритиковала политику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По ее мнению, действующий глава израильского кабинета министров своими решениями создает проблемы для собственной страны, работая против ее интересов.

До этого Нетаньяху объявил о планах создания альтернативной гражданской администрации в секторе Газа. Этот шаг, по заявлению израильского лидера, является частью комплексного плана урегулирования.

Российская сторона выразила серьезную озабоченность этими планами. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе встречи с израильским послом Симоной Гальперин подчеркнул, что возможная полная оккупация сектора Газа является неприемлемой.