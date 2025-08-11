ЦАХАЛ отчиталась о гибели радикала ХАМАС, выдававшего себя за журналиста

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ЦАХАЛ ликвидировала радикала ХАМАС, скрывавшегося под видом журналиста в секторе Газа, сообщила пресс-служба израильской армии в своем Telegram-канале. Уточняется, что удар пришелся по палатке, в которой находились сотрудники телеканала Al Jazeera.

По данным израильской армии, он якобы был террористом, выдававшим себя за журналиста Al Jazeera и возглавлявшим ячейку ХАМАС, ответственную за ракетные обстрелы. Также были обнародованы документы, которые, по утверждению армии, подтверждают причастность Аль-Шарифа к деятельности организации.

Ранее стало известно, что правительство Израиля поручило военным ликвидировать два ключевых оплота движения ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пояснил, что речь идет о городских кварталах Газы и лагерях беженцев в центральной части анклава, где еще сохраняются боевые группы движения.

До этого Нетаньяху заявил, что армия страны установит временный контроль над Газой, но конечной целью является передача территории под управление арабских структур, которые смогут гарантировать порядок. Перед передачей управления израильские власти намерены сформировать специальную зону безопасности по периметру территории, добавил он.

