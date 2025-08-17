Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена

Армия Израиля зафиксировала новый ракетный удар со стороны Йемена, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Отмечается, что в итоге ракета была перехвачена.

После звуковых сирен, прозвучавших некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы йеменской группировки «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой баллистической ракетой. Операция оказалась успешной: воздушная гавань приостановила работу.

До этого вооруженные силы, сформированные хуситами из движения «Ансар Аллах», заявили о нанесении ударов тремя беспилотниками по трем целям в Израиле, в том числе по аэропорту Бен‑Гурион в Тель‑Авиве. Заявление сделал представитель повстанцев Яхья Сариа.

Между тем президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников.