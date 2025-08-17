Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:38

Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Армия Израиля зафиксировала новый ракетный удар со стороны Йемена, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Отмечается, что в итоге ракета была перехвачена.

После звуковых сирен, прозвучавших некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы йеменской группировки «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой баллистической ракетой. Операция оказалась успешной: воздушная гавань приостановила работу.

До этого вооруженные силы, сформированные хуситами из движения «Ансар Аллах», заявили о нанесении ударов тремя беспилотниками по трем целям в Израиле, в том числе по аэропорту Бен‑Гурион в Тель‑Авиве. Заявление сделал представитель повстанцев Яхья Сариа.

Между тем президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и прекратить боестолкновения с израильскими войсками в секторе Газа, чтобы разрешить гуманитарный кризис в регионе. Он также подчеркнул необходимость освобождения израильских заложников.

Израиль
ЦАХАЛ
Йемен
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США отказались от передачи Донбасса под контроль России
В США заявили о серьезных разногласиях в переговорах по Украине
Уиткофф высказался о гарантиях безопасности для Украины
Уиткофф назвал эпическим успехом результаты саммита на Аляске
Израильские «Колесницы Гидеона» намереваются уничтожить ХАМАС
Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно
Врач рассказала, какой вред здоровью несут домашние тараканы
В Госдуме назвали причину, по которой мигранты насилуют россиянок
Трамп надеется, что Белоруссия скоро освободит 1,3 тысячи человек
На западе Украины зафиксировали резкое сокращение населения
Уиткофф заявил о «территориальном» обещании России
Ракетным планам ВСУ конец, Сырский в Сумах: новости СВО на вечер 17 августа
Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего
«Как снежный ком»: россиянам назвали последствия взлома аккаунта в соцсетях
«Полномочия истекли»: депутат о подписантах мирного договора от Украины
«Не отключайтесь»: Трамп вышел на связь и заявил о «значительном прогрессе»
«Тупая война Байдена»: Трамп набросился на экс-главу США из-за Украины
Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина
Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена
В Европе назвали 18 августа поворотным днем для Украины
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.