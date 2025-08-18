В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлен сигнал опасности атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Жителям рекомендуется зайти в помещение и отойти от окон.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА, — написал он.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Был ранен монтер пути железнодорожной станции, его экстренно доставили в больницу. В результате падения обломков дрона также была повреждена ЛЭП.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 17 августа уничтожила 46 украинских БПЛА в небе над восемью регионами России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области.

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения после удара дрона по зданию коммерческого объекта в Белгороде, другой был травмирован осколками при попадании БПЛА в автомобиль.