В ГД предложили способ облегчить жизнь российских семей с ипотекой В ЛДПР предложили не облагать налогом на имущество приобретенное в ипотеку жилье

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье, передает РИА Новости. В материале указано, что мера подразумевает ситуации, когда недвижимость не используется в предпринимательской деятельности и является единственным в собственности налогоплательщика.

Сегодня большинство российских семей покупают дома, квартиры или комнаты в ипотеку. То есть де-юре такое жилье находится в залоге у банка. Помимо ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят налог. Это несправедливо, — пояснила член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева.

Она добавила, что жилье — базовая потребность человека, но особенно это касается семей, которые растят детей. Инициатива призвана облегчить жизнь российских граждан, которые состоят в браке, снизив налоговую нагрузку, отметила политик.

