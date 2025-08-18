Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 00:41

В ГД предложили способ облегчить жизнь российских семей с ипотекой

В ЛДПР предложили не облагать налогом на имущество приобретенное в ипотеку жилье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье, передает РИА Новости. В материале указано, что мера подразумевает ситуации, когда недвижимость не используется в предпринимательской деятельности и является единственным в собственности налогоплательщика.

Сегодня большинство российских семей покупают дома, квартиры или комнаты в ипотеку. То есть де-юре такое жилье находится в залоге у банка. Помимо ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят налог. Это несправедливо, — пояснила член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева.

Она добавила, что жилье — базовая потребность человека, но особенно это касается семей, которые растят детей. Инициатива призвана облегчить жизнь российских граждан, которые состоят в браке, снизив налоговую нагрузку, отметила политик.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками. Кроме того, у собственников вторичного жилья при продаже нет возможности пользоваться различными маркетинговыми инструментами, например, рассрочкой.

ипотека
налоги
семьи
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине объявили воздушную тревогу
ВСУ обрушили на ДНР шквал ударов
На Солнце практически пропали пятна
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Евстигней-житник 18 августа: приметы дня на урожай и зиму
В ГД предложили способ облегчить жизнь российских семей с ипотекой
«Империалист»: Путин пошутил над Лавровым из-за свитера
Названо условие, из-за которого Трамп бросит Украину и Зеленского
Строитель тяжело пострадал в результате удара украинского дрона по ДНР
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 августа 2025 года
Предательство друзей, суды, ДЦП дочери: как живет вдова Алексея Баталова
«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ
Стало известно, как ВСУ пытаются спастись от российских дронов в Херсоне
Силы ПВО приготовились отражать атаку ВСУ на российский регион
Рубио рассказал, как санкции США беспокоят Европу
В Херсоне прогремел взрыв
В ЕС заявили, что Россия потребовала вывести украинские войска из Донбасса
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Белгородской области
В Саратове скульптура «Кот ученый» насмерть придавила девочку
Спасатели сняли троих мужчин с дрейфующей лодки под Саратовом
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.