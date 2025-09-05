Путин поручил расширить ипотеку под 2% для одной категории граждан Путин: следует расширить ипотеку под 2% для работников образования в ДФО

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума поручил расширить программу ипотечного кредитования под 2% годовых на Дальнем Востоке. Теперь право на льготную ипотеку получат все работники сферы образования, а не только учителя. Трансляцию выступления лидера РФ ведет Telegram-канал Кремля.

Возможность получить ипотеку по ставке в 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что техническая возможность для такого расширения программы существует. Он поручил правительству внести необходимые изменения в нормативную базу для реализации этого решения.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов говорил, что стоимость квартир на первичном рынке недвижимости России может снизиться на 5–8% в случае уменьшения ключевой ставки до 16%. Эксперт отметил, что повышение доступности рыночной ипотеки может перераспределить спрос в сторону вторичного жилья, где цены стали существенно ниже, чем в новостройках. По его словам, ценовая динамика будет определяться объемами выдачи семейной ипотеки и потенциальными ограничениями в ее использовании.