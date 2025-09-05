Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:33

Автоэксперт оценил идею ввести плату за интенсивное пользование машинами

Автоэксперт Хайцеэр поддержал налог за интенсивное использование машин

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Идея ввести плату за интенсивное пользование машинами вместо транспортного налога выглядит логичной, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что в таком случае россияне будут платить именно за эксплуатацию транспортного средства.

На мой взгляд, вполне себе правильно: кто больше едет, тот, соответственно, платит больше акцизов. То есть он покупает бензин, соответственно, расходует. А львиная доля стоимости литра топлива — это деньги государства, которые мы отдаем за то, что мы ездим по дорогам, — пояснил автоэксперт.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что россияне должны вносить платежи в зависимости от того, насколько активно они используют автомобиль, а не за сам факт владения им. По его мнению, такой подход будет более справедливым, так как одни граждане проводят за рулем каждый день, а другие лишь несколько раз в год выезжают на дачу.

