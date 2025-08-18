Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 01:18

На Украине объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Киеве объявлена воздушная тревога, следует из сообщения официального ресурс по оповещению населения. Сирены звучат не только в столице Украины, но и в других регионах.

Так, тревога сигнализирует о возможной угрозе в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.

Ранее на территории Воронежской области объявлен сигнал опасности атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев. Жителям рекомендуется зайти в помещение и отойти от окон.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 17 августа уничтожила 46 украинских БПЛА в небе над восемью регионами России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области.

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения после удара дрона по зданию коммерческого объекта в Белгороде, другой был травмирован осколками при попадании БПЛА в автомобиль.

