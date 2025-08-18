Россия пригласила Боливию наблюдать за выборами в 2026 году

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Центральная избирательная комиссия России пригласила боливийских коллег присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Государственную думу в сентябре 2026 года, сообщил ТАСС член ЦИК Константин Мазуревский. Он указал, что между ЦИК РФ и Высшим избирательным судом Боливии сформировалось качественное сотрудничество.

У нас есть двусторонний протокол о сотрудничестве 2009 года в избирательной сфере, и представители Боливии приезжают к нам наблюдать, как правило, на выборы федерального уровня, и, соответственно, на выборы, которые проходят в Боливии, приезжают постоянно представители нашей избирательной системы, — отметил он.

Ранее выяснилось, что 19-й отчетно-выборный съезд КПРФ состоялся в середине лета. На нем председателем Центрального комитета был переизбран Геннадий Зюганов. Кроме того, было утверждено новое официальное название: «КПРФ — политическая партия „Коммунистическая партия Российской Федерации“»

Тем временем врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что избирательная комиссия региона зарегистрировала его кандидатом для участия в выборах губернатора. По его словам, своей главной задачей он видит помощь курянам.

