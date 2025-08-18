Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 09:20

Дмитриев указал на стремление Трампа найти решение по Украине

Дмитриев: Трамп стремится к реальному урегулированию конфликта на Украине

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Американский лидер Дональд Трамп и его команда на самом деле стремятся к урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Так политик ответил на пост Белого дома о предстоящей встрече президента США с лидерами европейских государств.

Трамп и его команда добиваются реального решения. Пусть в этот большой день решение проблем и мир победят, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что Великобритания и страны Европы, подогревающие кризис на Украине, не должны мешать установлению мира. По его словам, «саботажники» из Лондона и ЕС пребывают в состоянии паники.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, комментируя итоги саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации, став главным препятствием на пути к мирному разрешению кризиса. По его мнению, Москва, напротив, продемонстрировала готовность к компромиссу.

Кирилл Дмитриев
Дональд Трамп
переговоры
Украина
Россия
США
